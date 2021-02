Ab 16.30 Uhr LIVE: Auftaktbewerb der Skispringer

Der große Gold-Favorit

Gold-Favorit ist aber eben Granerud. In 22 Weltcup-Saisonspringen war der Norsker elfmal Sieger und zweimal Zweiter. Im Donnerstag-Training gewann er alle drei Durchgänge. Bei Großereignissen ist der 24-Jährige noch ohne Medaille, da er erst in dieser Saison so richtig durchgestartet ist. Titelverteidiger auf der Normalschanze ist Dawid Kubacki. Der Pole ist in Seefeld 2019 in einem grenzwertigen Bewerb von Halbzeitrang 27 aus zum Sieg gesprungen. Titelverteidiger Kraft war Dritter geworden.