Magenta steigerte Ergebnis im Corona-Jahr deutlich

„Maximale Last auf unseren Netzen“

Die Pandemie hat 2020 zu einer „maximalen Last auf unseren Netzen geführt“, so Bierwirth. Die Datenmenge bei Internettelefonie und Videokonferenzen habe um 200 Prozent zugelegt, der Verbrauch fürs Gaming um 150 Prozent. „Österreich hat gehackelt und gezockt“, so Bierwirth bei der Jahrespressekonferenz. Wobei beim ersten Lockdown mehr gespielt und weniger geschuftet wurde, in der zweiten Jahreshälfte war es laut den Magenta-Zahlen umgekehrt.