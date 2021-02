Achter Sieg in Folge für die Brooklyn Nets

Auch ohne ihren weiterhin am Bein verletzten Topstar Kevin Durant haben die Brooklyn Nets ihre NBA-Siegesserie ausgebaut. Der 129:92-Heimtriumph am Donnerstagabend über Orlando Magic war der bereits achte Erfolg en suite für James Harden (20 Punkte, 9 Rebounds, 7 Assists), Kyrie Irving (27 Punkte, 9 Assists) und Co.