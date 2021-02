ÖSV-Adler zeigen bei WM auf - Top-Favorit glänzt

Österreichs Skispringer haben am Donnerstagabend in Oberstdorf im WM-Training von der Normalschanze am Schattenberg einen starken Eindruck hinterlassen. Im dritten und letzten Durchgang reihten sich Michael Hayböck, Jan Hörl, Manuel Fettner und Stefan Kraft hinter dem norwegischen Top-Favoriten Halvor Egner Granerud auf den Rängen zwei bis fünf ein. Kraft hatte das Mittwoch-Training ausgelassen, war aber auch sonst mit den Plätzen vier und neun stark.