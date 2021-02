Österreichischer Sponsor färbt jetzt Vettel „pink“

„Wie ein Blitz“

„Die Verbindung mit BWT geht zurück auf das Jahr 2017, als die pinkfarbene Lackierung in der Formel 1 wie ein Blitz eingeschlagen hat. Wenn wir am 3. März unser Team vorstellen, wird der Look ein anderer sein, samt einer neuen Grundfarbe. Aber die Marke BWT bleibt uns verbunden, mit den Logos auf den Rennwagen“, ließ Aston Martin wissen.