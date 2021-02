England: Berater Raiola eröffnet Haaland-Poker

Haaland fühlt sich in Dortmund pudelwohl

Nur, Raiola macht die Rechnung vielleicht ohne Haaland: Denn der fühlt sich beim BVB pudelwohl und will dort Meister werden, wie er nach dem Derbysieg gegen Schalke meinte. Er hat auf jeden Fall einen Vertrag bis 2024 bei Dortmund und seine Ausstiegsklausel von 100 Millionen Euro greift erst ab 2022. Bleibt also abzuwarten. In Dortmund will man nicht über das Thema reden. „Mich interessieren keine Medien-Berichte“, meinte Sportdirektor Michael Zorc der „Bild“-Zeitung gegenüber.