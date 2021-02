Die Gegenwart im neuen Grazer Volkskundemuseum

Nicht nur der Klimawandel, auch die globale Pandemie machen deutlich, dass wir etwas ändern müssen. Diese Zeit des Umbruchs versuchen Leiterin Claudia Unger und Kuratorin Birgit Johler vom Grazer Volkskundemuseum in eine Ausstellung zu gießen, die sich im Rahmen der von Kulturlandesrat Christopher Drexler initiierten Steiermark Schau mit der steirischen Gegenwart befasst. In der nicht nur baulich erneuerten altehrwürdigen Institution will man verdeutlichen, dass alles ständig im Fluss ist. Mit Modulen und mobilen Vitrinen soll dem stetigen Wandel Rechnung getragen werden. Dieser Teil der Steiermark Schau soll künftig auch zur großen, wenn auch nie abgeschlossenen Dauerausstellung des Volkskundemuseums werden.