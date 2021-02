Stefan Kraft lässt Auftakt-Training aus

Gespürt habe er zuletzt die Intensität nach dem Weltcup in Zakopane am zweiten Februar-Wochenende und den gleich darauf folgenden Trainingstagen in Planica. „Springerisch habe ich da schon gemerkt, der Körper war ein bisschen leer und schon sehr am Limit. Dementsprechend waren die Sprünge nicht mehr so gut“, erläuterte Kraft. Er habe sich aber wieder erholt: „Wir haben dann doch noch vier Tage Zeit gehabt, sich daheim auszurasten, noch einmal therapiert, Kraft auftanken in Rif im Sportzentrum.“