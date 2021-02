Michael Ludwig enthüllt Mahnmal für Terroropfer

In Wien ist am Dienstag der Gedenkstein für die Opfer des Anschlags vom 2. November feierlich enthüllt worden. Zu Mittag haben sich Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und die Spitzenvertreterinnen und -vertreter der Stadtpolitik getroffen, um das Mahnmal im Rahmen eines kurzen Festakts seiner Bestimmung zu übergeben. „Im Gedenken an die Opfer des Terroranschlags vom 2. November 2020“ ist auf dem schlichten, rund einen Meter hohen Stein aus Hartberger Granit zu lesen.