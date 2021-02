Zwei Jahre danach: „Aderlass“ und die Folgen

Während der Nordischen Ski-WM in Seefeld war der Sport am 27. Februar 2019 plötzlich nur noch Nebensache. Deutsche und österreichische Behörden ließen bei Razzien in Erfurt und Tirol einen internationalen Dopingring auffliegen. Zwei Jahre nach dieser „Operation Aderlass“ ist das Gerichtsurteil gegen den Drahtzieher, den deutschen Arzt Mark S., von vier Jahren und zehn Monaten Haft noch nicht rechtskräftig. 21 Sportler, unter ihnen zehn Österreicher, wurden als Kunden bekannt.