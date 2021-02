Altach-Coach: „Das habe ich noch nicht oft erlebt“

BVB-Legende kann Pleite nicht verhindern

Mit dem Schiedsrichter habe der Rückfall aber grundsätzlich nichts zu tun gehabt, so Pastoor. „Die Organisation ist dann völlig zusammengebrochen.“ Neuzugang und BVB-Legende Neven Subotic ging beim Stand von 1:4 vom Feld. Die Leistung des Verteidigers sehe er so wie jene der gesamten Mannschaft, meinte Pastoor. Altach trat den Heimweg somit wieder als Tabellen-Schlusslicht an. Die Admira ist erst am Sonntag im Einsatz.