„World of Warcraft: Burning Crusade“ kehrt zurück

Demnach können „WoW Classic“-Spieler in einigen Monaten abermals in die mit der ersten Erweiterung „Burning Crusade“ eingeführte „Scherbenwelt“ eintauchen - inklusive der damals neuen spielbaren Völker der Blutelfen und Draenei - und mit fliegenden Reittieren. Ob sie in der „alten“ Welt von „WoW Classic“ bleiben oder in die Spielwelt des Add-ons einziehen wollen, sollen sich die Spieler vor Release selbst aussuchen können.