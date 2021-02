Seebodnerin gehört zu den besten Dressurreitern

Beruf und Sport unter einen Hut

Um sich auch ein zweites Standbein aufzubauen, studiert Kathrin in Salzburg Sport- und Event-Management. Sie will aber versuchen, Beruf und Reiterei unter einen Hut zu bringen. Mit Dior hat sie auch für nächstes Jahr große Pläne. Da soll es dann in die nächste Klasse, die U25, gehen, bevor es dann in die Königsklasse, den Grand Prix, geht. Die Liebe zu ihren Pferden steht aber immer im Vordergrund.