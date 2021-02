Eine Starterin reicht den Deutschen zur Sensation

„Es war ein sehr guter Lauf von mir. Ich habe schon unter der Fahrt gemerkt, dass es sehr schnell ist. Der Mittelteil und unten - das ist mein Teil, da habe ich Silber geholt. Man will sein bestes Skifahren zeigen. Ob man als einzige Dame aus dem Team am Start steht oder nicht, ist egal. Ich will für mich die Medaille holen. Natürlich hat es etwas Druck genommen, dass es schon durch Romed die Medaille gab“, so Weidle.