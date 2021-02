„Das hätte Österreich in neuen Lockdown geführt“

„Dann hätten sie die Geschäfte wieder zugemacht“

Gemeinsam mit Ex-Slalom-Ass Felix Neureuther kommentierte Bernd Schmelzer das Rennen für die deutsche ARD. Nach dem Husarenritt Baumanns kannte die Freude des Duos in der Kommentatoren-Kabine keine Grenzen. „Was meinst, wie schön das gewesen wäre, wenn er die sieben Hundertstel auch noch gepackt hätte“, trauerte Neureuther sogar kurz der Goldenen nach. Schmelzers Antwort: „Das hätte Österreich in einen neuen Lockdown geführt. Dann hätten sie die Geschäfte wieder zugemacht, wenn ein Österreicher für Deutschland eine Goldmedaille holt und sie dem Österreicher wegschnappt." Neureuther dazu: „Das kannst laut sagen.“ Zur Erinnerung: Anders als in Österreich wurde in Deutschland der Corona-Lockdown am Mittwoch bis 7. März verlängert.