Täglich landen im Schnitt 5 Polizisten im Spital

Die Gewalt gegen die Sicherheitsbehörden in Österreich ist weiterhin alarmierend hoch. Nach einer Bilanz des Innenministeriums im Zuge einer parlamentarischen Anfragebeantwortung mussten 2020 exakt 1921 Polizisten (knapp zehn Prozent erlitten schwere Blessuren) vom Dienst abtreten. 938 Beamte wurden dabei durch körperliche Attacken bzw. Angriffe mit Messern oder Schusswaffen wie in der Wiener Terrornacht verletzt. Und: Nach zwei Jahren „Ruhe“ waren bei Unglücken wieder zwei Tote in den Reihen der heimischen Exekutive zu beklagen.