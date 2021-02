Die besten Koop-Games für den Valentinstag daheim

Eines vorweg: Games können Beziehungen nicht nur bereichern, sondern auch gefährden. Verzichten Sie deshalb am Valentinstag lieber auf arg in Rage bringende Kost wie den Single-Macher „Rocket League“, den Beziehungs-Terminator „Mario Kart 8“ oder für zart besaitete Naturen verstörende Prügelspiele vom Schlage eines „Mortal Kombat“. Wählen Sie lieber Games, in denen man mit- und nicht gegeneinander spielt.