Schneemassen im Nebel! So schaut es in Cortina aus

Pistenarbeiter versuchten die große Menge an Neuschnee mit Schaufeln und Maschinen zu bewältigen, aber es wurde schnell klar: An dem heutigen Tag wird in Cortina kein Rennen gefahren. Man hofft auf einen Wetterumschwung für morgen. Offizieller Reservetag, also auch für die Damen-Kombination eine Option, wäre der 15. Februar (nächster Montag).