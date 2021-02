Corona-Test nötig: Ansturm auf Gratis-Teststellen

Angebote mittlerweile an 1000 Teststellen in ganz Österreich

Für die hohe Nachfrage stehe ein „immer besseres Test-Angebot“ zur Verfügung, so Anschober. Gratis-Tests könnten österreichweit bereits an fast 1000 Teststellen durchgeführt werden. Künftig könnte die Testmenge „noch einmal verdoppelt“ werden - neben den Teststraßen der Länder und den Angeboten der Gemeinden würden die Österreicher bald von der „neuen Testoffensive in den Betrieben und schrittweise auch den Apotheken“ profitieren können. Bereits kurz nach der Ankündigung des künftigen Zutrittstestens seien „Hunderttausende zusätzliche Anmeldungen bei den Teststraßen in Österreich“ erfolgt, hatte Anschober am Donnerstag gesagt.