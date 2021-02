Hinteregger: „Ich mach‘ mit Morgi Heli-Firma auf“

„Der Bergdoktor“ ist schuld

Hinteregger zur „Bild“: „Ich habe mir vor zwei, drei Jahren Gedanken gemacht, was ich nach der Karriere machen könnte. Irgendwann, dank der Serie „Der Bergdoktor“ kam mir die Idee: ‚Wie geil wäre Rettungs-Pilot in den Bergen.‘ Ich habe dann einen Schnupperkurs gemacht, und wenn du einmal in einem Helikopter geflogen bist, willst du nicht mehr aussteigen. Danach habe ich mir gesagt: ‚Das ist genau das, was du machen willst. Du hilfst Menschen, tust Gutes, und du hast Verantwortung.‘ Ohne die und ein bisschen Druck könnte ich einfach nicht leben.“