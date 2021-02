Kyrgios rastet aus und feuert Schläger aus Stadion

Tennis-Rüpel Nick Kyrgios rastet offenbar jetzt sogar täglich aus! Wollte der 25-jährige Australier am Mittwoch bei den River Open in Melbourne gegen Landsmann Harry Bourchier zwischenzeitlich das Match einfach grundlos beenden, so zertrümmerte er am Freitag wieder einmal seinen Schläger. Immerhin: Diesmal folgte ein Weitwurf-Rekord. Kyrgios feuerte sein Racket nämlich sogar über die Tribünen aus dem Stadion.