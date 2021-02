James führt Lakers zu Sieg im Hit gegen Nuggets

Fans, NBA-Profis und Journalisten stimmen ab, wer in den All-Star-Teams der Eastern und der Western Conference dabei ist. Normalerweise ist die Partie ein beliebter Höhepunkt und ein Spektakel für die Zuschauer. James sagte, er habe sich auf ein paar Tage Pause gefreut. Am Donnerstag hatte die Liga die Teams darüber informiert, dass es am 7. März in Atlanta ein All-Star-Game geben soll. In der Liga gelten derzeit verschärfte Regeln, um den Schutz vor einer Corona-Infektion zu gewährleisten.