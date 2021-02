Bad-Boy Brown: „Brady hat meine Karriere gerettet“

Antonio Brown hatte bisher eine bewegte NFL-Karriere. Bei den Pittsburgh Steelers reifte der Wide Receiver zu den Besten seiner Zunft. Zwischen 2010 und 2018 war er sieben Mal für die Pro Bowl nominiert, wurde vier Mal in First-Team All-Pro gewählt und führte die Liga zwei Mal in Receiving Yards an. 2018 folgte nach mehreren Eskapaden das Aus in Pittsburgh. 2019 hatte er kurze Zwischenstopps bei den Oakland (mittlerweile Las Vegas) Raiders und den New England Patriots. Auch diese Kurz-Aufenthalte waren geprägt von Skandalen. 2020 unterzeichnete Brown einen Vertrag bei Tampa Bay auf ausdrücklichen Wunsch von Star-Quarterback Tom Brady. Dieser Wechsel brachte die Karriere des Bad-Boys wieder auf die richtige Schiene (siehe Video oben).