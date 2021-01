Britische Mutation in Wiener Abwasser nachgewiesen

Weitere Untersuchungen im Gange

„Es besteht die wissenschaftliche Hypothese, dass unterschiedliche Virenmutationen in einer unterschiedlichen Menge ausgeschieden werden. Das heißt, bestimmte Mutationen kommen im Stuhl öfter vor als andere“, wie Norbert Kreuzinger vom Institut für Wassergüte und Ressourcenmanagement der Technischen Universität (TU) Wien gegenüber Radio Wien erklärte. Weitere Proben würden derzeit untersucht, man hoffe, in den nächsten Wochen Fragen beantworten zu können, „die alle interessieren“, so Kreuzinger - etwa hinsichtlich der Ausbreitung in der Bundeshauptstadt.