Corona-Mutation jetzt in Wiener Seniorenheimen

Die britische Coronavirus-Mutation - diese gilt als weitaus ansteckender als der bisher verbreitete Stamm - trifft nun wohl auch Österreich mit voller Härte. Am Dienstag wurden erstmals in Wien gleich mehrere Infektionscluster in Pflegeheimen gemeldet, bei denen laut einer Erstprüfung der AGES die neue Virusvariante als Auslöser identifiziert wurde. In Tirol und Salzburg gibt es ebenfalls etliche höchst verdächtige Fälle ...