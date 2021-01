Verdacht: Britische Mutation im Wiener Abwasser

Verdachtsfälle in weiteren Bundesländern

Erst im Laufe des Donnerstags waren neben den bisher bekannten Verdachtsfällen in Tirol und Wien zahlreiche weitere in Oberösterreich, Niederösterreich und Vorarlberg bekannt geworden. In Niederösterreich wurden die betroffene Person und zwei positiv getestete Kontaktpersonen bereits abgesondert, die Sequenzierung des Virus läuft noch.