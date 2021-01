Schwarz: „Der Ritterschlag für einen Slalomfahrer“

„Krone“: Marco, ein Sieg in Schladming muss sich für einen Slalomfahrer wie ein Ritterschlag anfühlen, oder?

Marco Schwarz: Ja, es fühlt sich definitiv so an. Jetzt weiß ich, wie sich der Mothl (Matthias Mayer, Anm.) letztes Jahr bei seinem Sieg in der Kitzbühel-Abfahrt gefühlt hat. Was für die Abfahrer die Streif ist, ist für uns Slalomfahrer die Planai.