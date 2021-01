Premier-League-Gigant hat Baumgartner im Visier

Wie „The Sun“ berichtet, hat Manchester United großes Interesse am 21-jährigen Mittelfeldspieler. Der ÖFB-Teamspieler zeigte zuletzt in der deutschen Bundesliga einmal mehr groß auf: Einen Schuss mit der Ferse übernommen, dem Kölner Keeper keine Chance gelassen - so traf Baumgartner sehenswert zum 2:0 bei Hoffenheims 3:0-Heimsieg gegen die Geißböcke.