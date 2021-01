Thiem in Australien: „Warten alle auf Freiheit!“

Thiem stieg in Barcelona mit den Superstars Novak Djokovic und Rafael Nadal in den Flieger, um in Adelaide die Vorbereitungszeit auf den ATP-Cup (ab 1. Februar) und die Australian Open zu verbringen. „Doch untereinander haben wir uns hier kein einziges Mal gesehen“, schildert Dominic, „jedes Team bewohnt im Hotel einen Stock. Unsere Wege dürfen sich nicht kreuzen, die Regeln sind nach wie vor extrem streng.“