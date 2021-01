Neuer WK-Obmann der Tiroler Industrie präsentiert

Kloger: „Anliegen in Projekte umsetzen“

Anknüpfen an die Arbeit von Lindner wird nun Max Kloger. Dieser wollte sich bezüglich konkreter Pläne und Ziele für seine Amtszeit nicht direkt in die Karten blicken lassen: „Ich werde mir die Anliegen der Industrie zunächst anhören und diese dann in Projekten umsetzen“, sagte er auf Nachfrage der „Tiroler Krone“.