Frankreich: Schweigen soll Corona in Öffis stoppen

In der Debatte um sinnvolle Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus wird an immer mehr Orten der Vorschlag umgesetzt, in Öffentlichen Verkehrsmitteln zu schweigen - so nun auch in Frankreich. Neben der Erhöhung des Mindestabstandes auf zwei Meter soll die Maßnahme dabei helfen, die Ausbreitung des Virus zu bremsen. Indessen mehren sich die Spekulationen, dass dem Land schon bald ein dritter Lockdown bevorstehen könnte.