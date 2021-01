Heimlicher Sieger Innerhofer bittet Feuz um Gams

Zwei Wochen war der 36-jährige Innerhofer in Selbstisolation, ehe er am Montag das ersten negative Testergebnis erzielte. Nach einem Leistungstest am Dienstag sei er am Mittwoch „fix und fertig“ gewesen. Am Donnerstag fuhr er im zweiten und seinem einzigen Streif-Training auf den 39. Rang. In der ersten Abfahrt am Freitag konzentrierte er sich darauf, genug Luft zu bekommen, fuhr eine höhere Hocke, um nicht in eine Notsituation zu kommen (22.).