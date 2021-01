Herzog beim Weltcup-Auftakt über 500 m Fünfte!

Die Tirolerin Vanessa Herzog hat am Samstag in Heerenveen zum Auftakt des Eisschnelllauf-Weltcups einen Podestplatz knapp verpasst! Die 25-Jährige belegte über 500 m in 37,42 Sekunden Rang fünf, womit sie immerhin 0,14 Sekunden schneller als bei ihrem schnelleren EM-Lauf am Wochenende davor war. Auf Platz drei fehlten der Wahl-Kärntnerin bloß 0,06 Sekunden. Es gewann Femke Kok (NED) in 37,08 vor Angelina Golikowa (RUS) in 37,20 und Heather Mclean (CAN) in 37,36.