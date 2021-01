Australian Open: 47 Spieler in Quarantäne

Eingeschränkte Vorbereitung

Die Maßnahme resultiert in einer erheblich eingeschränkten Vorbereitung der betroffenen Spieler gegenüber den anderen Akteuren mit eben täglich maximal fünf Stunden Trainingszeit im Freien. Unabhängig davon war schon deswegen vereinzelt Kritik geäußert worden, dass einige Topspieler wie Dominic Thiem, der Serbe Novak Djokovic und der Spanier Rafael Nadal die vorgeschriebene Quarantäne mit Trainingsmöglichkeit in Adelaide unter etwas besseren Bedingungen als der Rest des Feldes verbringen können. Die Australian Open beginnen am 8. Februar.