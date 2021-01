Sinan Kurt: Ex-Bayern-Ass wechselt in die Slowakei

Kurt spielte in allen deutschen Auswahlmannschaften von U15 bis U19. Bei den Bayern war er von 2014 bis 2018, er kam aus Mönchengladbach, er galt als einer der teuersten U-18-Spieler überhaupt in Deutschland. Damals war noch Pep Guardiola Trainer bei den Bayern und Kurt kam in seiner ersten Saison nur zweimal zum Einsatz. In der zweiten Saison bekam er auch kein Leiberl bei der Kampfmannschaft und entschied sich für den Weg nach Berlin. Der Sohn eines Deutschen und einer Türkin kam mit großen Hoffnungen in der Hauptstadt an. Seine Ablöse betrug 500.000 Euro.