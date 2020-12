Corona-Lücken: Anmeldestart für Ferien-Lernhilfe

Wie erfolgte Vergabe der 7000 Lernhilfe-Gutscheine?

SPÖ-Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid begrüßt zwar die Initiative des Bildungsministeriums, will aber unter anderem wissen, wie die Vergabe der 7000 Fördergutscheine konkret erfolgt, also etwa nach dem „First come, first served“-Prinzip. Von krone.at darauf angesprochen, erklärte Debora Knob, Pressesprecherin im Bildungsministerium, die Auswahl würde über die Partnerorganisationen erfolgen, die hier schon einiges an Erfahrung hätten und wüssten, bei wem der Bedarf am größten sei.