Kapfenberg: Eine „Hofübergabe“ im Falken-Horst

Müssen Falken in Hartberg fliegen?

Die „großen Falken“ proben Mittwoch daheim (11) gegen NS Mura - ohne Matija Horvat, der in Hartberg getestet und dann möglicherweise an den Bundesligisten verliehen wird. Wobei KSV den Kapitän am 5. 2. im Cup-Viertelfinale gegen den WAC gut gebrauchen könnte. Dieses Match müsste, wenn’s friert, in Hartberg gespielt werden, weil’s im Fekete-Stadion keine Rasenheizung gibt.