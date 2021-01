Mit Herzenswunsch ins letzte Bürgermeister-Jahr Kopieren

Über ein Jahrzehnt lenkt der frühere Plansee-Betriebsratsvorsitzende die Geschicke der Außerferner Bezirkshauptstadt. „Im Februar 2022 ist Schluss“, bestätigt Alois Oberer bei der Übergabe des „Krone“-Schlagzeilenbuches durch Redakteur Hubert Daum das, was ohnehin alle Reuttener wissen: Am 20. Jänner nächsten Jahres wird der „Luis“ 73 Jahre und tritt bei der Bürgermeisterwahl im Februar nicht mehr an.