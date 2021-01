Länder starten diese Woche großflächig mit Impfen

Deutlich Fahrt nimmt das Impfgeschehen dann ab Montag auf: Bis zu 9000 Impfungen sollen dann binnen einer Woche in Niederösterreich durchgeführt werden, 5500 in der Steiermark, ebenso viele in Kärnten, 4800 in Oberösterreich usw. Läuft alles nach Plan, sollten Ende nächster Woche (17. Jänner) insgesamt 70.100 Menschen in Österreich gegen Corona geimpft worden sein. Bei der Logistik soll wie schon bei den Massentests und der Verteilung der ersten Impfstofflieferungen das Bundesheer aushelfen.