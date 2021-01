Das erwartet Fans deutschsprachiger Serien

HOW TO SELL DRUGS ONLINE (FAST) - STAFFEL 3: In der dritten Staffel des deutschen Streaming-Hits von Netflix taucht ein neues Gesicht auf: Langston Uibel war bereits in den Netflix-Serien „Dogs of Berlin“ und „Unorthodox“ zu sehen. Die Hauptdarsteller Maximilian Mundt (Moritz), Danilo Kamperidis (Lenny), Damian Hardung (Dan), Lena Klenke (Lisa) und Lena Urzendowsky (Kira) sind weiter an Bord. Showrunner der dritten Staffel sind aufs Neue Matthias Murmann und Philipp Käßbohrer. „How to Sell Drugs Online (Fast)“ handelt von den Drogengeschäften von Teenagern. Staffel 3 kommt im Sommer.