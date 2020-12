19-jährige RTL-Spezialistin nach 20 Sekunden out

Zum Auftakt des Weltcups 2019/20 hatte Robinson zum ersten Mal so richtig aufgezeigt. In Sölden feierte sie ihren Erfolg. Es war der erste Sieg einer Neuseeländerin seit den Erfolgen von Claudia Riegler in der Saison 1996/97. Im Februar konnte sie in Kranjska Gora ihren zweiten Sieg feiern. Von dieser Form ist sie derzeit jedoch weit entfernt.