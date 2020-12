Corona-Mutation: EU-Impfkampagne unter Zeitdruck

Unterdessen zogen in einigen Ländern die über Weihnachten gelockerten Beschränkungen wieder an. Nachdem in Österreich am Stefanitag der dritte Lockdown in Kraft trat, folgt am morgigen Sonntag auch Tschechien. In England sind nach Angaben der BBC inzwischen 40 Prozent der Bevölkerung von ähnlich strikten Beschränkungen wie in Österreich betroffen. In Wales wurden die Lockerungen über Weihnachten wieder zurückgenommen, während in Schottland und Nordirland am Samstag neue Lockdowns begannen.