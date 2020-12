Tests in allen Bezirken bei Ärzten und Apotheken

Im Vergleich zu den großen Städten war bei den Tests in Wolfsberg und Spittal weniger los - obwohl Kärntner aus dem ganzen Land dorthin fahren, um die Wartezeit zu umgehen. „Wir haben gesehen, was in Klagenfurt los ist und gleich vier Teststraßen aufgebaut“, so Florian Trebuch, Wolfsberger Bezirksrettungskommandant. Mit 450 getesteten Personen allein am Vormittag war gestern doppelt so viel los wie bei den Massentests vor zwei Wochen. Apotheken und Ärzte bieten Gratis-Tests an.