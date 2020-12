Klagenfurt & Villach: Keine Tests mehr vor Jänner

Am Montag haben sich auf der Klagenfurter Messe 991 Personen testen lassen. Bei zehn davon war das Testergebnis positiv. Wegen des enormen Andrangs wurde die Zahl der Teststationen bereits von drei auf sieben aufgestockt. Und es wird daran gearbeitet, noch weitere Stationen aufzubauen. In Villach standen 800 Personen für den Abstrich an.