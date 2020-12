Ab 2021: So funktioniert der neue Europacup-Bewerb

Die Qualifikation

Die Qualifikation für die Conference League wird in vier Phasen (inkl. Play-offs) ausgetragen. Der Modus ist in einen Champions/Europa-League-Weg und einen Platzierungsweg unterteilt. Bei ersterem werden 5 der 32 Teilnehmer ermittelt, die an der Qualifikation für die Champions- bzw. Europa League gescheitert sind. Über den Platzierungsweg werden 17 Mannschaften bestimmt, die aufgrund ihrer Platzierung in den nationalen Ligen teilnahmeberechtigt sind. 10 Mannschaften steigen direkt in die Gruppephase der Conference League ein. Diese Vereine sind die Verlierer des Play-offs der Europa-League-Qualifikation.