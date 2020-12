Lewandowski stand kurz vor England-Engagement

Messi und Ronaldo bezwungen

Spätestens am Donnerstag sicherte er sich den Eintrag in die Geschichtsbücher: Der 32-jährige Pole setzte sich bei der Abstimmung des Weltverbandes FIFA gegen Lionel Messi vom FC Barcelona und Cristiano Ronaldo von Juventus Turin durch. „Messi und Ronaldo sind schon sehr lang an der Spitze - und das macht sie unvergleichlich“, so Lewandowski.