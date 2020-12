Vienna Capitals verlieren Hit gegen Südtirol

Die Vienna Capitals haben am Sonntag in der ICE-Hockeyleague auch ihr drittes Heimspiel en suite verloren. Nach Niederlagen im Penaltyschießen gegen den Villacher SV und Dornbirn unterlagen die Wiener am Sonntag Tabellenführer HCB Südtirol 0:3 (0:0,0:0,0:3). Es trafen Brett Findlay (47.) sowie zweimal Nicholas Plastino (54.,60.). Die Bozener führen bei zwei Spielen weniger sieben Punkte vor den drittplatzierten Caps, Fehervar ist mit zwei weiteren Spielen Zweiter.