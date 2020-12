ÖSV: Schlechtestes Abschneiden seit fast 24 Jahren

„Das ist schon enttäuschend“

Er vermisste im Super-G bei seinen Läuferinnen das Selbstverständnis. „Das ist schon enttäuschend heute. Wir werden schauen, dass wir die richtigen Hebel setzen in Richtung St. Anton. Wir müssen schauen, dass das Selbstverständnis zurückkommt, dass sie bedingungslos an die Sache heerangehen und es sich zutrauen.“ In den beiden Abfahrten hatte es mit den Rängen fünf für Nina Ortlieb und sieben für Tippler am Freitag bzw. sechs für Ramona Siebenhofer am Samstag zumindest drei Top-10-Ergebnisse gegeben.