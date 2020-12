Herzog: „Rapid darf sich nicht verarschen lassen!“

Der Reihe nach: Bei Rapids Goalgetter Fountas läuft‘s in jüngerer Vergangenheit (wie bei der gesamten Mannschaft) nicht nach Plan. Im Netz entspann sich eine Diskussion über Fountas‘ Mannschaftstauglichkeit. In diese Debatte klinkte sich das Fountas-Management ein und kommentierte in der entsprechenden Runde: „Er wird wechseln. Dann könnt ihr auf andere (sic!) rumhacken, ihr tollen Fußballexperten.“