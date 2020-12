LIVE ab 20.30 Uhr: Union Berlin gegen Dortmund

In Bremen habe die Mannschaft einen Willen an den Tag gelegt, den „wir immer zeigen müssen“, forderte Terzic. Der spät eingewechselte Emre Can habe das ganze Spiel „Lautstärke vorgelebt“ und die Kollegen nach vorne gepeitscht. Der Rest wird mit der Zeit schon kommen, glaubt der Coach, der zunächst bis zum Saisonende das Vertrauen genießt.